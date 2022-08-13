السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 4 إثر تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
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أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وغيبوبة نتيجة تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اتجاه القاهرة. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وغيبوبة.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجاري تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تصادم سيارتين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي المجمع الطبي بالإسماعيلية

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