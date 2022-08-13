السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«الإنقاذ النهرى» ينتشل جثة طالب غرق فى البحر اليوسفى فى المنيا

غرق طالب
غرق طالب
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 انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب من البحر اليوسفي، أمام كوبري مدينة العدوة بشمال محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا في وقت سابق من غرفة عمليات النجدة، بغرق طالب مقيم بإحدى قرى مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا، داخل البحر اليوسفي.

تم نقل الجثة  لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وأشارت التحريات الأولية إلي أن الطالب ألقي نفسه في البحر اليوسفي من فوق كوبري مدينة العدوة بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

قوات الانقاذ النهري جثة طالب العدوة محافظة المنيا الأجهزة الأمنية عمليات النجدة

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