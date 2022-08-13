«الإنقاذ النهرى» ينتشل جثة طالب غرق فى البحر اليوسفى فى المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب من البحر اليوسفي، أمام كوبري مدينة العدوة بشمال محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا في وقت سابق من غرفة عمليات النجدة، بغرق طالب مقيم بإحدى قرى مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا، داخل البحر اليوسفي.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وأشارت التحريات الأولية إلي أن الطالب ألقي نفسه في البحر اليوسفي من فوق كوبري مدينة العدوة بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.