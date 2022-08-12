النفط ينخفض 2% مع توقعات بقرب انتهاء تعطل إمدادات الخليج الأمريكى

انخفضت أسعار النفط نحو اثنين في المئة، اليوم الجمعة، بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك بالولايات المتحدة قصيرة الأجل، في حين ألقت مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب.

ومع ذلك، ما زالت العقود الآجلة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، أي 1.5 بالمئة، لتصل إلى 98.15 دولار للبرميل عند التسوية، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.25 دولار، أي 2.4 بالمئة، إلى 92.09 دولار للبرميل عند الإغلاق. وزاد كلا الخامين بأكثر من اثنين في المئة أمس الخميس.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب "نتراجع قليلا بعد الارتفاع الكبير أمس".

وصعد خام برنت 3.4 بالمئة هذا الأسبوع بعد هبوطه 14 بالمئة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة.

وقال مسؤول في ميناء لويزيانا إنه من المتوقع أن تستبدل أطقم العمل جزءا تالفا من خط للأنابيب بحلول نهاية اليوم الجمعة، مما سيتيح استئناف الإنتاج في سبع منصات نفطية بحرية أمريكية في خليج المكسيك.

ويوم الخميس قالت شركة شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، أمس الخميس إنها أوقفت الإنتاج في ثلاث منصات في المياه العميقة بالمنطقة.