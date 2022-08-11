إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بأكتوبر

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلا إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط شخص يدعى “و. و" عاطل، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من الحشيش- مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.