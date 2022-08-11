الجمعة 12 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلا إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط  شخص يدعى “و. و" عاطل، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من الحشيش- مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة عاطل الحشيش المخدر أكتوبر الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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