الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب نشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم

حريق داخل شقة سكنية
حريق داخل شقة سكنية
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أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب نشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الهرم.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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