الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق جراج للسيارات فى فيصل

حريق جراج للسيارات
حريق جراج للسيارات في فيصل
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أجرى المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق نشب داخل جراج للسيارات بمنطقة شارع الصفا والمروة، بمنطقة الطوابق فيصل لتحديد قيمة الخسائر.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة فيصل، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل جراج للسيارات بمنطقة شارع الصفا والمروة بدائرة القسم، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

وعلى الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

وتمت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.

المعمل الجنائي معاينة تصويرية جراج للسيارات شارع الصفا والمروة الطوابق فيصل مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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