الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«متحرش المترو» يستأئف على حكم حبسه سنة مع الشغل

جريدة الدستور
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تقدم دفاع المتهم بالتحرش بفتاة داخل محطة مترو الأنفاق بمنطقة قصر النيل، باستئناف على حكم الحبس الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن لمدة سنة مع الشغل "حكم أول درجة"، بتهمة التحرش بفتاة وحيازة مواد مخدرة "جوهر الحشيش".

وفي 25 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن سنة مع الشغل وتغريم المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق، وحيازة المواد المخدرة، مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن علي غراب، والدكتور هشام مختار مصطفى، المستشارين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر سعيد عبدالستار، ومحمود عبدالرشيد.

وأفادت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف، اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بأنّ المتهم تحرش بإحدى الفتيات داخل محطة مترو الأنفاق، وأتى بأفعال خادشة للحياء، كما حاز وأحرز مواد مخدرة "جوهر مخدري الحشيش والترامادول". 

وبتقنين الإجراءات وسؤال عدد من شهود العيان، أفادوا بصحة ارتكاب المتهم للواقعة، وتم القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة جوهر مخدري الحشيش والترامادول، وأقر بأنّها بقصد التعاطي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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