حبس 4 متهمين بقتل مسن لسرقته فى القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس 4 متهمين؛ لقتلهم مسنًا لسرقته بالتجمع، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكان رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من كشف لغز العثور على جثة مسن مقتولًا ومهشمًا الرأس ومقيد اليدين والقدمين بمنطقة التجمع الخامس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين وشخصين، وتم القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، العثور على جثة مسن يدعى «ح. م. ح»، 71 عامًا، ويرتدى كامل ملابسه، ومقيد اليدين والقدمين ومهشم الرأس تمامًا.

وأضافت التحريات بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وتفريغها، وتم تفريغ الهاتف الخاص بالمجني عليه؛ لمعرفة المكالمات التي استقبلها يوم الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين، بتحريض من شخصين آخرين، بغرض سرقته، ونجحت الأكمنة الأمنية في ضبطهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.