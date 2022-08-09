الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المعمل الجنائى: سكب الماء على الزيت المغلى سبب حريق شقة بحدائق القبة

حريق شقة
حريق شقة
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كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، عن أن الحريق شب نتيجة قيام ربة المنزل بإعداد الطعام، حيث سقطت منها كمية من الماء على الزيت المغلى، مما أدى إلى سرعة اشتعال النيران التى امتدت بشكل سريع إلى باقى أرجاء الشقة، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية قد تمكنوا، منذ قليل، من السيطرة على الحريق الذى شب داخل شقة سكنية في حدائق القبة، حيث تم إجراء عملية التبريد حتى لا تندلع النيران مرة أخرى.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية قد دفعت بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبا لوقوع أي إصابات نتيجة حالات الاختناق التى تنتج عن الحريق، كما تم قطع الغاز الطبيعي عن العقار بالكامل.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط المنطقة، وعمل تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لعدم إعاقة عمل رجال الحماية المدنية فى السيطرة وإطفاء الحريق.

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وائل لطفي

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