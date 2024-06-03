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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الاثنين 3-6-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يحرص محبو وعشاق الدواجن على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 3-6-2024 عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم تراجعا في أسعار الكيلو وهو ما سوف يترتب عليه تراجع السعر بالمحلات، طبقا لآخر التحديثات المعلنة ببورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 3-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور التالية سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 يونيو 2024، وأسعار البيض اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

سجل كيلو سعر الفراخ البيضاء في أرض المزرعة 90 جنيها مقابل 93 جنيها أمس، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و105 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم
ووفق الأسعار المعلنة ببورصة الدواجن، بلغ سعر الأمهات البيضاء قيمة 85 جنيها للكيلو الواحد، وكيلو الفراخ الساسو مبلغ 112 جنيها بأرض المزرعة، بينما ستصل إلى المستهلك بسعر سيتراوح ما بين 115 و125 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الرومي والبط اليوم الإثنين 

- سعر كيلو البط البلدي اليوم 125 جنيها.
- سعر كيلو صدور الدجاج اليوم الإثنين نحو 140 جنيها.
- يبلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك بـ112 جنيها.
- سعر الرومي سجل نحو 195 جنيها للكيلو.
- أجنحة الرومي سجلت اليوم الإثنين 144 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 1-6-2024

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين مبلغ 200 و240 جنيها من ضمن أسعار الدواجن اليوم الاثنين، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح ما بين 200 و220 جنيها، والأوراك مل بين 85 و110 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، منوها أن تختلف الأسعار طبق كل منطقة.

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أسعار البيض اليوم الإثنين

وفيما يتعلق بـ أسعار البيض في الأسواق المصري فقد بلغت أدنى مستوى منذ قرابة حوالي 7 أشهر ليبلغ أسعار كرتونة البيض بالمزرعة قيمة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر ومبلغ 125 للبيض البلدي عقب انخفاض كبير.

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