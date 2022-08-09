10 سنوات لخاطف شخص بعد تسفيره إلى ليبيا وطلب فدية لإطلاق سراحه

قضت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار بلال محمد أبوالسعود رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد رفاعي والمستشار عبدالرحيم علي مرسي والمستشار سامح عبدالوهاب السيد وسكرتير المحكمة حسن عمر- بالسجن غيابيا 10 سنوات للمتهم "إ.أ.ال" لاتهامه بخطف المجني عليه "إ.ر.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6251 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة السلوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقيام المتهم بخطف المجني عليه.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة الهجرة بمديرية أمن مطروح عن أن المتهم "إ.ا.ال" اتفق مع المجني عليه "إ.ر.ع"، مقيم بمحافظة الدقهلية، على تسفيره إلى دولة ليبيا بطريق شرعي، وحال استقلاله سيارة باتجاه مدينة زليطن استوقفه مجموعة من الأشخاص المجهولين، واختطفوه وقاموا باحتجازه لمده شهر، وطلبوا منه مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه، وما إن أتموا ما اعتزموه وتحصلوا على المبلغ المالي قاموا بإطلاق سراحه.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بتسليم المجني عليه للمجهولين، واتفق معهم على خطفه واحتجازه، قاصدين من ذلك التحصل على مبلغ نقدي كفدية يقتسمونه فيما بينهم، وتحرر محضر، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته المتهم إلى محكمة جنايات مطروح التي أصدرت حكمها على المتهم.