الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى
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حوادث

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة سيدة شابة داخل شقة بالمطرية

جثة
جثة
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تواصل نيابة المطرية التحقيق في العثور على جثة ربة منزل، في حالة تعفن داخل إحدى الشقق السكنية.

 بلاغ تغيب يكشف هوية السيدة

وكشفت التحقيقات أن بلاغ تغيب كشف هوية السيدة، حيث إنه بفحص بلاغات التغيب المقدمة مؤخرًا إلى الأجهزة الأمنية، تبين أن هناك بلاغًا تقدم به أحد الشباب يفيد بتغيب زوجته الشابة.

وأضافت التحقيقات أن المواصفات في بلاغ التغيب تنطبق على مواصفات الجثة التي عُثر عليها، وباستدعاء أهل الفتاة وزوجها تعرفوا عليها.

وكانت النيابة أمرت بتشريح الجثة؛ لبيان الأسباب، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة صادرة من إحدى الشقق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 26 سنة، داخل الشقة بحالة تعفن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

هوية السيدة الشقق السكنية نيابة المطرية

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