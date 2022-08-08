مصرع شاب إثر انقلاب دراجته النارية فى المقطم

لقي شاب مصرعه منذ قليل، إثر انقلاب دراجته النارية في المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة؛ تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة، ولبيان سبب تواجده في منطقة المقطم على الرغم من محل إقامته دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بمصرع شاب إثر انقلاب دراجته النارية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد إ ح ح»، 22 سنة، وبالفحص تبين إصابته بتهشم الجمجمة وخروج ما بداخلها.

وكشفت التحريات بأن المتوفى أثناء قيادته لدراجته النارية انقلبت الدراجة، واصطدم في حائط خرساني أدى إلى تهشم الجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.