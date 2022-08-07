الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إحالة 4 عاطلين نصبوا على المواطنين بمصر الجديدة لمحكمة الجنح

محكمة
محكمة
ads

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، إحالة 4 عاطلين لمحكمة الجنح؛ في اتهامهم بالنصب علي المواطنين.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة أثناء مرور دورية أمنية اشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية وعثر بحوزتهم على مبلغ مالى، مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والسرقة، وأقروا بإرتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مصر الجديدة النصب محكمة الجنح إحالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نحن.. وهم

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

محمد المعموري

طبول الحرب.. وحكمة القادة

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور غلاف غزة خلال العملية العسكرية (صور)

مصادر: موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية على شروط التهدئة فى غزة

العربية: مصر تعلن «هدنة غزة» في الثامنة مساء.. وتتعهد بمتابعة ملف الأسرى