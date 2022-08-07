إحالة 4 عاطلين نصبوا على المواطنين بمصر الجديدة لمحكمة الجنح

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، إحالة 4 عاطلين لمحكمة الجنح؛ في اتهامهم بالنصب علي المواطنين.



وكان قسم شرطة مصر الجديدة أثناء مرور دورية أمنية اشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية وعثر بحوزتهم على مبلغ مالى، مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية، كمية من مخدر الهيروين.



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والسرقة، وأقروا بإرتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.



وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.