حبس عاطل سرق متعلقات مرضى مستشفى جامعة طنطا

قررت نيابة أول طنطا حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات وأغراض المرضى المتواجدين بمستشفى طوارئ جامعة طنطا والمترددين عليها.

تمكن الأمن الإداري بالمستشفى من ضبط المتهم بعد سرقة أغراض ومتعلقات المرضى المتواجدين بالمستشفى.

تم الاشتباه في المتهم بعد سرقة أغراض من عدد من المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، وتم القبض عليه، وتبين أنه يدعي "م.ا"، وتم اقتياده لقسم أول طنطا وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.