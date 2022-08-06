السبت 06 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

قوات الإنقاذ النهرى: انتشال جثة شاب غريق فى مياه النيل في بني سويف

غريق
غريق
ads

تمكنت  قوات الإنقاذ النهرى والأهالى بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب غرق خلال استحمامه فى مياه النيل، بالقرب من معدية كفر ناصر التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة. 

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا، يفيد ببلاغ وارد من الأهالى بغرق شاب خلال استحمامه فى مياه نهر النيل، أمام معدية كفر ناصر، دائرة المركز.

وتحركت  قوة من الإنقاذ النهرى على رأس سيارة إسعاف إلي موقع الغرق وتمكنت من انتشال جثة " خلف . ش " ، وجرى ونقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

كشفت التحريات الأولية، إلى أن الشاب المتوفى ويدعى " خلف . ش " مقيم قرية كفر ناصر، عقب عودته من زيارة المقابر بقرية غياضة الشرقية شرق النيل، اقدم علي الاستحمام فى مياه النيل، امام معدية كفر ناصر مسقط رأسه، ولعدم قدرته على السباحة جرفه التيار بعيدا ولقى مصرعه.

قوات الانقاذ النهري جثة شاب كفر ناصر ببا اللواء أسامة حلمى مدير مدير أمن بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العربية: مصر تقدم مقترحًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

رئيس وزراء إسرائيل يُطلع نتنياهو على تفاصيل العملية العسكرية فى غزة

كيف نفذت إسرائيل اغتيال «تيسير الجعبري» في غزة؟ عملية مزدوجة وسر الإشارة الأولى