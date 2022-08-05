الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الصين ترسل سفنًا حربية قرب تايوان وتقطع مباحثات عسكرية مع أمريكا

الصين ترسل سفنا حربية
الصين ترسل سفنا حربية قرب تايوان
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واصلت الصين، اليوم الجمعة، مناوراتها العسكرية الأكثر استفزازا منذ عقود، وقامت بقطع المباحثات العسكرية مع الولايات المتحدة، حيث تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان.

وبعد يوم من إطلاق صواريخ فيما يبدو فوق الجزيرة التي يقيم بها 23 مليون شخص، أرسلت الصين سفنا حربية عبر الخط الأوسط لمضيق تايوان في أول توغل من نوعه منذ سنوات.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم، نقلا عن وزارة الدفاع التايوانية، أن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل أيضا طائرات حربية عبر الحدود التي حددتها الولايات المتحدة، في ثالث يوم على التوالي من مثل هذه الطلعات منذ زيارة بيلوسي.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن عقوبات غير محددة على بيلوسي وأفراد أسرتها من أقرب الأقربين بسبب ما قالت إنه كان "استفزازا شائنا" منها.

وعلى الرغم من أنها خطوة رمزية إلى حد كبير، فهي تجعل رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أكبر مسئول أمريكي يتعرض لعقوبات من جانب بكين.

وتم الإعلان عن ذلك بعد فترة وجيزة من مغادرة «بيلوسي» اليابان، بعد اختتام جولتها المثيرة فى المنطقة التي امتدت لأسبوع.

الصين الولايات المتحدة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان وزارة الدفاع التايوانية

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