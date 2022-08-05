الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الثقافة

«أرواح في المدينة» تتجول مع «حياة أو موت» بسينما الهناجر الإثنين المقبل

الهناجر
الهناجر
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ضمن سلسلة محاضرات "أرواح في المدينة"، يقيم بيت المعمار المصري "بدرب اللبانة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، "صالون العمارة والسينما"، بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنواني"، ومحاضرة للإعلامي محمود التميمي، وذلك في السادسة مساء الإثنين 8 أغسطس بسينما الهناجر.

ويستعرض "التميمي" من خلال فيلم "حياة أو موت" إنتاج عام 1954 شوارع مدينة القاهرة التي تدور فيها أحداث الفيلم، من منطقة العتبة وحتى منطقة دير النحاس، ورحلة الطفلة بطلة الفيلم في شوارع القاهرة وعمارتها في تلك الفترة، فيبدأ مع الطفلة رحلتها من دير النحاس بمصر القديمة ويحكى عن الأحياء والأرواح من قصص الصحافة والكتابات التاريخية.

ومن خلال الترام رقم "30" يحكى لنا “التميمي” قصة الترام في مصر، شوارع قصر العيني وجاردن سيتي والمنيل والعودة الي دير النحاس، كما يحكي مقتطفات من سيرة العملاقين حسين رياض ويوسف وهبي.

وجاء بيت المعمار المصري ليقدم العديد من الأدوار والتي من أهمهما:- إبراز ثقافة العمارة المصرية المتواصلة بالمجتمع المصري، عبر عصورها التاريخية وحتى زمانها المعاصر، مع الإشارة إلى الإيجابيات والسلبيات، والإيحاء الاجتهادي في ترشيد توقعاتها المستقبلية في ضوء الثوابت والمتغيرات واجتهادات كل المساهمون في رعايتها وممارستها، والمخططات القومية والإقليمية والعمرانية والإسكانية، والنمو والمشروعات التنموية.

إلى جانب توضيح الملامح والعوامل المؤكدة للجانب الإيجابي في توافق المعمار المصري مع الواقع البيئي، وبتنوع أنماطه الجغرافية والمؤثرات الثقافية.

توضيح الشخصية البصرية والطابع المصري بأنماطه ومراحله وتعبيراته الثقافية والاجتماعية والإفادة منها في مناهج التعليم المعماري، وتوضيح الممارسات التي توافقت مع ذلك ميدانياً، وأثر ذلك في مشاعر الانتماء. 

 

محاضرات ارواح في المدينة بيت المعمار المصري قطاع صندوق التنمية صالون العمارة والسينما محمود التميمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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