الخميس 04 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

تايبيه تدفع بطائرات مقاتلة بعد عبور 22 مقاتلة صينية الخط الفاصل فى مضيق تايوان

الدفاع التايوانية
الدفاع التايوانية
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجزيرة سارعت، اليوم الخميس، بإرسال طائرات مقاتلة لتحذير طائرات صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها.

وأفاد بيان للوزارة بأن جميع الطائرات الصينية المقاتلة، البالغ عددها 22، عبرت الخط الفاصل الذي يقسم مضيق تايوان، وذلك حسب ما نقلته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، قالت الرئيسة التايوانية تساي إينج-وين، اليوم الخميس، إن تايوان لن تشعل صراعات لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها القومي، في رد على التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع التايوانية عن أن الصين أطلقت عدة صواريخ باليستية حول الجزء الشرقي والجنوبي لتايوان، وذلك وفقًا لوكالة «رويترز» الإخبارية. 

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن طائرات مجهولة يعتقد أنها مُسيّرات حلّقت بأجواء منطقة كين مين، كما تصدت لها الدفاعات الجوية وهي التي حلّقت بأجواء تايوان، مضيفًا أن القوات التايوانية في منطقة كين مين لديها القدرة للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن الوضع في جزر "كين مين" طبيعي وقواتنا العسكرية متأهبة. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية عن إدانتها النشاط العسكري الصيني قبالة سواحل الجزيرة، ودعت المجتمع الدولي بأسره إلى إدانة "التهديد العسكري" الصيني لتايوان.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية، في بيان، إن التدريبات بالذخيرة الحية في الصين «تهدد الأمن القومي لتايوان، وتؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، وتعطيل الوضع الطبيعي والتجارة الدولية والتبادلات الاقتصادية».

وأوضحت، في بيان، أن وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي إلى الإدانة المشتركة للتهديد العسكري الصيني لتايوان.

وبدأت التدريبات الصينية بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان، اليوم الخميس، في ست مناطق بالمنطقة المائية حول الجزيرة، وستستمر إلى يوم الأحد المقبل، ردا على قرار تايوان قبول واستقبال رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

الجيش الصينى يطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان

يذكر أن الجيش الصيني أطلق، اليوم، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وعلى جزيرة بينجتان الصينية، الواقعة قرب مكان المناورات، رصد مراسلو الوكالة عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الجيش التايواني قوله: «مستعدون لخوض الحرب، لكننا لا نسعى إليها».

النشاط العسكري الصيني وزارة الدفاع التايوانية طائرات صينية تايوان الدفاع التايوانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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