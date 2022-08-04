معاينة النيابة: تفحم جميع محتويات شقة عين شمس المحترقة

كشفت معاينة نيابة عين شمس شقة سكنية نشب بها حريق منطقة عين شمس، عن تفحم جميع محتويات الشقة وتآكل الأبواب والنوافذ، ولا توجد إصابات بشرية.

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.