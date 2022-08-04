الخميس 04 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

معاينة النيابة: تفحم جميع محتويات شقة عين شمس المحترقة

ارشيفية
ارشيفية
ads

كشفت معاينة نيابة عين شمس شقة سكنية نشب بها حريق منطقة عين شمس، عن تفحم جميع محتويات الشقة وتآكل الأبواب والنوافذ، ولا توجد إصابات بشرية.

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة عين شمس شقة سكنية حريق المعمل الجنائي عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

موعد إعلان أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة 2022 وظهور نتيجة 3 ثانوي

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 4-8-2022 فى مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

مصدر بـ«التعليم»: نسبة النجاح بالثانوية العامة 77%.. والفتيات يتصدرن الأوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال.. والحوار الوطنى

محمد عبدالعزيز

خير سفير لمصر.. قواها الناعمة

الحسين عبدالرازق

الريادة والزيادة وأوجه الاستفادة!

حسين دعسة

الإبادة النووية.. العودة المُرة إلى فشل السلم والأمان الدولى

كريم فرغلى

كاملة أبوذكرى.. الموهوبة الواعية

عبد الرحيم طايع

معضلات المؤسسات الحكومية الخدمية

مدحت بشاى

" زويل" و حلم بناء القاعدة العلمية

محمد العسيري

فى الطريق إلى طماى الزهايرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"