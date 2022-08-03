اعترافات المتهم بتهديد فتاة في رمسيس: «سرقتني وبنتقم منها»

استمعت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال عاطل متهم بتهديد فتاة بسلاح أبيض في منطقة رمسيس، حيث أكد أن الفتاة سبق وخدعته، وأنه على علاقة سابقة بها، فحاول الانتقام منها.

وأضاف المتهم أنها هاتفته وأبدت رغبتها في إعادة الهاتف إليه، وهنا فكر في الانتقام واشترى سلاح أبيض عبارة عن - سنجة-، وتوجه إلى مكان التقابل معها وهي منطقة رمسيس، وما أن شاهدها حتى استل السلاح محاولا قتلها إلا أن المارة تدخلوا.

وأمرت النيابة حجز المتهم ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص بحوزته سلاح أبيض.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص بمنطقة رمسيس بالقاهرة، يحمل سلاح أبيض.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (له معلومات جنائية مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وبحوزته سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.