أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-8-2022

يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 3-8-2022، حيث يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

ورصد «الدستور» أسعار الدواجن في الأسواق وحجم الإقبال عليها وأسباب تراجع الأسعار وتوقعات التجار للفترة المقبلة.

فيما شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارا، بمحافظة الجيزة، عند 35 جنيهًا للكيلو من الدواجن.

وقال صاحب محل بيع الدواجن في سوق الدقي، عزمي علي، لـ"الدستور"، إن هناك إقبالاً من قبل المواطنين على الدواجن، مضيفًا أن "الإقبال جيد في تلك الفترة، بسبب استقرار الأسعار الأيام الماضية، لكن ارتفعت النهارده".

وتابع "الفراخ البلدي شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية وسبب هو ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وزيادة أسعار الأعلاف على الفلاحين لأنهم معظمهم فراخ تربية بيتي".

وسجل سعر كيلو «الفراخ» البيضاء داخل محلات الدواجن، اليوم الثلاثاء، بين34 لـ35 جنيهًا للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي في زيادة ليصل سعرها من 55 لـ60 جنيهًا للكيلو، وتراوح «البانيه» عند 76 جنيهًا للكيلو، بينما تراجعت أسعار البط إلى 50 جنيها للكيلو الواحد.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 3-8-2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 28 جنيها 29 جنيها لحم الفراخ الساسو كيلو 49 جنيها 50 جنيها لحم الفراخ البلدي كيلو 35 جنيها 36 جنيها لحم أمهات الأبيض كيلو 22 جنيها 23 جنيها

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الأربعاء 3-8-2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أبيض كرتونة 54 جنيها 55 جنيها بيض أحمر كرتونة 61 جنيها 62 جنيها بيض بلدي كرتونة 57 جنيها 58 جنيها

أسعار السمان اليوم الأربعاء 3-8-2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 2.25 جنيه 2.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 2.75 جنيه 3 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوما 5.50 جنيه 6 جنيهات

أسعار البط اليوم الأربعاء 3-8-2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.