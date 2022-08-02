«البلدي» بـ 60 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الثلاثاء، في سوق الدقي بمحافظة الجيزة، عند 35 جنيهًا للكيلو من الدواجن.

وقال صاحب محل بيع الدواجن في سوق الدقي، عزمي علي، لـ"الدستور"، إن اليوم الثلاثاء، شهد إقبالاً من قبل المواطنين على الدواجن، مضيفًا أن "الإقبال جيد في تلك الفترة، بسبب استقرار الأسعار الأيام الماضية، لكن ارتفعت النهارده".

وتابع "الفراخ البلدي شهدت ارتفاع خلال الأيام الماضية سبب هو ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وزيادة أسعار الأعلاف علي الفلاحيين لأنهم معظمهم فراخ تربية بيتي".

سجل سعر كيلو «الفراخ» البيضاء داخل محلات الدواجن، اليوم الثلاثاء، بين34 لـ35 جنيهًا للكيلو، وتراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي في زيادة ليصل سعرها 55 ل60 جنيهًا للكيلو، وتراوح «البانيه» 76جنيهًا للكيلو، بينما تراجعت أسعار البط بـ50 جنيها للكيلو الواحد

أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 29جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 32 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ ساسو 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

أسعار البيض

تراجعت اسعار البيض في الاسواق المحلية اليوم الاثنين 2-8-2022، مع استمرار طرح الحكومة كميات منه بالاسواق بأسعار مخفضة وفي متناول الجميه للسيطرة على اسعاره بالسوق والتى ارتفعت إلى 80 جنيه للطبق ليباع حاليا في الاسواق عند 58 جنيه