مباحث التموين تُصادر 4 أطنان لحوم وكبدة مجهولة المصدر بالقاهرة

صادرت أجهزة الأمن بالقاهرة 4 أطنان لحوم وكبدة مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص في العاصمة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن ثلاجة لحوم كائنة بمحافظة القاهرة لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل الثلاجة على 4 أطنان لحوم وكبدة وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.