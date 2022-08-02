الأربعاء 03 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مباحث التموين تُصادر 4 أطنان لحوم وكبدة مجهولة المصدر بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
ads

صادرت أجهزة الأمن بالقاهرة 4 أطنان لحوم وكبدة مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص في العاصمة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن ثلاجة لحوم كائنة بمحافظة القاهرة لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل الثلاجة على 4 أطنان لحوم وكبدة وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة 4 أطنان لحوم كبدة مجهولة المصدر السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. 8 تصريحات مفاجئة لوزير التربية والتعليم

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022.. ورابط بوابة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوى| اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 لحظة اعتمادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الدبور جيمس لفلوك.. الذى رحل

رغدة السعيد

الحق غير المستحق

ماجد حبته

الظواهرى.. تصفية ميّت!

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

عيد رحيل

الفنان الموبايل

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى