اتهمها بسرقة هاتفه.. حجز عاطل هدد فتاة بسلاح أبيض فى الأزبكية

أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بحجز عاطل 24 ساعة على ذمة التحقيقات في اتهامه بتهديد فتاة بسلاح أبيض أمام المارة في منطقة رمسيس، واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية، وأمرت باستدعاء الفتاة المعتدى عليها لسماع أقوالها.

البداية كانت برصد مقطع فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم وبحوزته سلاح أبيض.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص، وتقنين الإجراءات تم ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة)، وبحوزته (سلاح أبيض).

وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات؛ لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف.