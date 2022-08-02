الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع طفل دهسه لودر فى المنيا

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت قرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، مصرع طفل، متأثرا بإصابته إثر دهسه لودر أثناء عبوره الشارع.

كان قد تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وصول طفل مقيم بقرية زعبرة إلي المستشفى العام جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين مصرع طفل 9 سنوات، حيث صدمه لودر أثناء عبوره الشارع بقرية زعبره وقد فر السائق هاربا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ديرمواس العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.

لمنيا طفل مصرع دهس لودر النجدة

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