عقب استبعاد شبهة الإهمال.. تظلم ضد الطبيب المعالج للراحل وائل الإبراشى

تقدم المحامي سمير صبري المحامي بصفته وكيلاً عن أسرة الإعلامي وائل الإبراشي بتظلم في القرار الصادر من النيابة العامة، باستبعاد شبهتي القتل والإهمال الطبي.



كان المحامي سبق وتقدم ببلاغ إلي المستشار النائب العام ضد الطبيب شريف عباس، والذي قيد برقم 134822 لسنة 2022 عرائض النائب العام ضد الطبيب المعالج باتهامه بارتكابه جريمة قتل الإعلامي وائل الإبراشي مع سبق الإصرار والترصد .

وذلك بأن قام بإعطاء المرحوم أقراصا دوائية زعم فيها أنها تشفي من مرض كوفيد زاعماً أن تلك الأقراص فيها اختراع من صنعه يشفي هذا المرض في غضون أسبوع، دون مراعاة لأي من الأصول الطبية المتعارف عليها في معالجة هذا المرض، وبدأت حالته في تدهور ملحوظ رفض خلالها الطبيب الاستعانة بأي من الأطباء، لمعاونته في علاج الحالة ورفض نقله إلي أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، إلا أن الأرقام بدأت في تدهور دون الإفصاح عن ماهية هذا الدواء السحري مما أدى إلى وفاته.



وأشار المحامي إلى أنه قام بشكوى الطبيب إلي النائب العام وتم التحقيق فيها على مدار ستة أشهر إلى أن صدر قرار من النيابة العامة باستبعاد شبهتي جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، مع اتخاذ الإجراءات في إحالة المتظلم ضده للمحاكمة التأديبية لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.