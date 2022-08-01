الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

طلب سرعة التحريات في مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثة شاب لقي مصرعه، عقب انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أ.م"، 24 سنة، توفي اثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الاثار اسفل منزله، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة عين شمس تشريح جثة شاب مصرع التنقيب الاثار

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وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

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