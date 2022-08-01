طلب سرعة التحريات في مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثة شاب لقي مصرعه، عقب انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أ.م"، 24 سنة، توفي اثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الاثار اسفل منزله، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.