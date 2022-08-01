موقع بوابة الازهر الالكترونية 2022 تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية

زاد البحث بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية عن موقع بوابة الازهر الالكترونية 2022، ليتم تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية الخميس الماضي، وتصدرت مؤشرات البحث تظلمات الثانوية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتعرض الدستور في السطور التالية القصة الكاملة لكيفية تقديم تظلمات الثانوية الازهرية عبر موقع بوابة الأزهر الالكترونية 2022 .

تظلمات الثانوية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف اليوم عن بدأ تظلمات الثانوية الأزهرية على نتيجة الثانوية الأزهرية التي ظهرت الخميس الماضي عبر موقع بوابة الأزهر الالكترونية 2022، وتستمر تظلمات الثانوية الأزهرية لمدة شهر حتى 31 أغسطس، في 198 مكتبا لتلقي قبول تظلمات الثانوية الأزهرية، بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا، علمًا بأن فحص التظلمات تتم خلال 15 يوماً، على أن يخطر الطالب بما توصلت إليه نتيجة التظلم في غضون 15 يوماً.

موقع بوابة الأزهر الالكترونية

ويستطيع أولياء الأمور تقديم تظلمات الثانوية الازهرية عبر موقع بوابة الأزهر الالكترونية ، والدخول من هذا الرابط

وكانت نتيجة الثانوية الأزهرية قد تم إعلانها الخميس الماضي، وبلغت نسبة النجاح العامة 57.31%، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97%، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 68.55%، لتكون نتيجة القسمين معًا 57.31%، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح 97.2% .

امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية

تعقد حاليا امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية داخل كافة المعاهد بجميع محافظات الجمهورية وذلك وفقًا للجدول التالي :

- امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية : السبت 20/8 امتحان مادتي الفقه والتوحيد.

- الأحد 21/8 امتحان مادتي الجغرافيا والإنشاء.

- الإثنين 22- 8 امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث.

- امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية : الثلاثاء 23/8 امتحان مادتي النحو والبلاغة.

- الأربعاء 24/8 امتحان مادتي التفسير والأدب والنصوص والمطالعة.

- الخميس 25/8 امتحان مادتي الصرف واللغة الأجنبية الثانية.

- امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية : السبت 27/8 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 28/8 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية : الإثنين 29/8 امتحان مادة التاريخ.