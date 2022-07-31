الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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يبحث أولياء الأمور عن موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023، بعد ظهور نتيجة رياض الأطفال المرحلة الأولى، وإعلان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية رياض الأطفال.

واحتل البحث عن موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023، أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل، وتعرض “الدستور” في السطور التالية موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023.

رابط للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023

 يستطيع أولياء الأمور الدخول عبر الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023، باتباع الخطوات التالية: 

  • بعد الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لنتيجة الاستعلام عن رياض الاكفال  عليك كتابة الرقم القومي لولي الأمر.
  • كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولى الأمر.
  • الضغط على تسجيل الدخول، وعلى الفور تظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

بعد انتهاء مرحلة التقديم الالكتروني لمرحلة رياض أطفال على ولي الأمر إحضار بعض المستندات المطلوبة لتسليمها للمدرسة، وهي:

  • حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.
  • صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».
  • شهادة ميلاد مميكنة  للطفل أصل وصورتين.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.
  • بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.
  • ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.
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الثانوية العامة 2022.. رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023

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لينك الحصول على نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلان الأوائل

 

موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

خصص موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية رابط  إلكتروني، للحصول على نتيجة رياض الأطفال 2023، وبالدخول إلى www.alex-edu.com تنسيق رياض الأطفال سيتمكن ولي الأمر من معرفة المدرسة التي تم قبول طفله فيها بالمدارس الموزعة على الإدارات التعليمية الثماني الآتية، وذلك بإدخال الرقم القومي واتباع الخطوات المطلوبة:

  • إدارة المنتزه.
  • إدارة شرق.
  • إدارة وسط.
  • إدارة الجمرك.
  • إدارة غرب.
  • إدارة العجمي.
  • إدارة العامرية.
  • إدارة برج العرب.

 

وفتحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باب التقديم لرياض الأطفال "المرحلة الثانية" بدءًا من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 5 سبتمبر، بمركز المعلومات بمدرسة نبوية موسى الثانوية بمنطقة باب شرق.

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تقديم رياض أطفال 2022/ 2023 جميع المحافظات

رياض الاطفال موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية نتيجة رياض الاطفال رابط للاستعلام عن نتيجة رياض الاطفال 2023 الاوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الاطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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