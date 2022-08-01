الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

بدء تلقى تظلمات الثانوية الأزهرية اليوم.. والمادة بـ100 جنيه

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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تبدأ اليوم التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022، وتستمر لمدة شهر حتى 31 أغسطس، في 198 مكتبًا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيًا.

وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).

 نتيجة الثانوية الأزهرية 

وأعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، يوم الخميس الماضي، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

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وأوضح وكيل الأزهر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ (65303)، حضر منهم (60024)، نجح منهم (30595)، بنسبة نجاح (50.97)، وعلى مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان (42140)، حضر منهم (33817)، نجح منهم (23181)، بنسبة نجاح (68.55%)، وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا (107443) طالبًا وطالبة، حضر منهم (93841)، نجح منهم (53776)، بنسبة نجاح عامة للقسمين (57.31%)، وسيدخل امتحانات الدور الثاني (28664) طالبًا وطالبة، أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان (143) طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم (139) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (97.2).

وهنا وكيل الأزهر الطلاب والطالبات الناجحين جميعًا، وأعرب عن تحيته وتقديره لهؤلاء الطلاب الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مُهيئًا لدخول المرحلة الجامعية بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي، مقدمًا كذلك الشكر لأولياء الأمور الذين ربّوا أولادهم على الأدب والاجتهاد وطلب العلم في قلعة العلم العريقة: الأزهر الشريف.

كما قدَّم وكيل الأزهر الشكر والتحية لقطاع المعاهد الأزهرية وكل العاملين به وكل القائمين على العملية التعليمة جميعًا ومن بذلوا جهدًا كبيرًا في خروج الامتحانات على الصورة الأمثل، ومن بعدهم الجهد المضاعف الذي بذله أعضاء لجان النظام (الكنترول) في تصحيح أوراق الإجابات مواصلين الليل بالنهار من أجل إنجاز هذا العام وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، بما يساهم في انتظام مراحل التقديم للجامعة، وتيسير الأمور على الطلاب.

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