مؤشرات تنسيق الأزهر 2022 وجدول الدور الثاني

بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية نهاية الأسبوع الماضي، بدأ بحث الطلاب عن مؤشرات تنسيق الأزهر 2022، وأصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل.

ولم يحدد الأزهر الشريف موعد تلقي رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر، وبلغت نسبة نجاح عامة في الثانوية الأزهرية (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

مؤشرات تنسيق الأزهر 2022

وتداولت الكثير من المواقع وصفحات فيس بوك مؤشرات تنسيق الأزهر 2022، ولكن نفت إدارة الأزهر هذه الأخبار المتداولة، وقال نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب حول تنسيق الأزهر، الدكتور محمد الشربيني، إن ما يتم تداوله عن مؤشرات تنسيق الأزهر والحدود الدنيا لتنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي المقبل لا أساس له من الصحة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في بيان، اليوم السبت، أن هناك الآلاف من الطلاب والطالبات ما زال عندهم دور ثان، ومن من المبكر الآن أن تكون هناك مؤشرات أولية لـ تنسيق الأزهر للقبول بكليات الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم في ضوء تعليمات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة الانتظار لحين ظهور نتيجة الدور الثاني.

وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات في جميع محافظات الجمهورية بالبعد عن الشائعات وحذرهم من الانسياق خلفها؛ فهي تسعى لتضليلهم، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بنشر الأخبار المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر.

جدول الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

تعقد حاليا امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية داخل كافة المعاهد بجميع محافظات الجمهورية وذلك وفقًا للجدول التالي:-

-السبت 20/8/2022 امتحان مادتي الفقه والتوحيد.

-الأحد 21/8/2022 امتحان مادتي الجغرافيا والإنشاء.

-الإثنين 22/8/2022 امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث.

-الثلاثاء 23/8/2022 امتحان مادتي النحو والبلاغة.

-الأربعاء 24/8/2022 امتحان مادتي التفسير والأدب والنصوص والمطالعة.

-الخميس 25/8/2022 امتحان مادتي الصرف واللغة الأجنبية الثانية.

-السبت 27/8/2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

-الأحد 28/8/2022 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

-الإثنين 29/8/2022 امتحان مادة التاريخ.

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