الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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استعلام نتيجة تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2023

نتيجة تقديم الأزهر
نتيجة تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي
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يبحث أولياء الأمور عن نتيجة تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2023، بعد أن انتهت مرحلة التقديم، وفتح الباب للمرحلة الثانية لتنسيق الأزهر.

 وخصص الأزهر الشريف رابط استعلام نتيجة تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2023 حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل.

 

استعلام نتيجة تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2023

 

أعلن الأزهر الشريف منذ عدة أيام عن نتيجة تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2023، بعد أن فتح باب تقديم الصف الأول الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاص حتى 10 يوليو الجاري ومدها مرة ثانية لبعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبعد مراجعة المتقدمين للصف الأول الابتدائي تم إعلان نتيجة تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2023، ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عنها من هنا 

وحددت شروط القبول أن يكون الحد الأدنى للقبول بمرحلة الصف الأول الابتدائي، 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

وكان الأزهر الشريف قد أكد من قبل أن أنه جوز النزول عن سن المحدد ستة أشهر كحد أدنى لسن القبول، ويشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

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لينك نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022| تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

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بالرابط.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2022

المرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الابتدائي أزهر 

فتح الأزهر الشريف باب المرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الابتدائي بعد إعلان  نتيجة  تقديم الصف الأول الابتدائي المرحلة الأولى للمتقدمين للمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية.

ويستطيع أولياء الأمور تقديم الصف الأول الابتدائي المرحلة الثانية للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الذي أتاح التسجيل للمرحلة الأولى عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الالكترونية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي أزهر، للعام الدراسي المقبل وحدد الأوراق المطلوبة للالتحاق به وكانت الأوراق عبارة عن 3 صور من بطاقة ولي الأمر، شهادة ميلاد الكمبيوتر للتلميذ و4 صور منها، و6 صور شخصية للطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي.

واشترطت المعاهد الأزهرية إبلاغ المعهد في حالة وجود أي أمراض معدية، مع إحضار طوابع بريدية بقيمة 75 جنيهًا، ودمغة بقيمة جنيهان، وملف ورقي، و5 أظرف بريدية.

رابط تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة 2022 عبر «الدستور»

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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