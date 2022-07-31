لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الحكومية 2021

يبحث طلاب الثانوية العامة مع اقتراب إعلان النتيجة عن تنسيق الجامعات الحكومية 2021 حتى يستطيع الطلاب تحديد الكليات التي ستكون أقرب للمجموع الذي سيحصلون عليها خاصة أن تنسيق العام الماضي سيكون الأقرب للعام الجاري بعد تغيير وزارة التربية والتعليم نظام التقييم ليعتمد على الفهم وقياس قدرات الطالب على الاستيعاب، وهو ما تسبب في تراجع تنسيق الجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022 المرحلة الأولى

جاء الحد الأدنى للقبول في كليات الطب في تنسيق الجامعات الحكومية 90.7%.

والحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 90.2%.

والحد الأدنى للقبول في كليات العلاج الطبيعي 88.5%.

والحد الأدنى للقبول في كليات الصيدلة 388.5%.

تنسيق الجامعات الحكومية للشعبة الأدبية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية، وجاءت كالتالي:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352 درجة.

ألسن كفر الشيخ 350 درجة.

سياسة واقتصاد السويس 349 درجة.

سياسة واقتصاد بني سويف 344 درجة.

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة.

ألسن عين شمس 340 درجة.

إعلام القاهرة 339 درجة.

ألسن الفيوم 339 درجة.

إعلام المنوفية 336 درجة.

ألسن بني سويف 335 درجة.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334 درجة.

ألسن المنيا 333 درجة.

ألسن أسوان 333 درجة.

آثار الزقازيق بصان الحجر 332 درجة.

ألسن سوهاج 332 درجة.

تنسيق الجامعات الحكومية للشهادات المعادلة الشهادات الثانوية

الحد الأدنى بنسبة 95 % للالتحاق بكليات الطب.

الحد الأدنى بنسبة 90 % للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85 % للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة حيث أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة واعلانها خلال الأسبوع الجاري بعد اعتماد أسماء أوائل الثانوية العامة وإعلانها ثم اعتماد النتيجة عبر القنوات الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وتوفر الدستور لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة وعليهم تسجيل رقم الجلوس عبر الرابط التالي لتصل لهم النتيجة فور الحصول عليها: http://natega.dostor.org