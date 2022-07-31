الآن موعد الانتهاء من تسجيل بياناتك في الكليات العسكرية 2022

أعلنت القوات المسلحة عـن قبول دفعة جديـدة بالأكاديمية العسكرية المصرية "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

موعد الانتهاء من تسجيل بياناتك في الكليات العسكرية 2022

وتعد الكليات العسكرية طموحا كبيرا لطلاب الثانوية العامة الذين دوما ما يسألون عن إجراءات التقديم للإلتحاق بالكليات العسكرية.

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 07 / 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9/6/ 2022 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 / 07 / 2022 وحتى يـــوم الخميـــس الموافــق 08 / 09 / 2022، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

لينك تسجيل بياناتك في الكليات العسكرية 2022

الطلبة المتخصصين

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq.mod.gov.eg اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 07/ 09 / 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 09/20/ 2022، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/ 09 / 2022 وحتى يــــــوم الخميـــس الموافـــــق 22 /09 /2022 ، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.