الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

الآن موعد الانتهاء من تسجيل بياناتك في الكليات العسكرية 2022

الكليات العسكرية
الكليات العسكرية
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أعلنت القوات المسلحة عـن قبول دفعة جديـدة بالأكاديمية العسكرية المصرية "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

موعد الانتهاء من تسجيل بياناتك في الكليات العسكرية 2022

وتعد الكليات العسكرية طموحا كبيرا لطلاب الثانوية العامة الذين دوما ما يسألون عن إجراءات التقديم للإلتحاق بالكليات العسكرية.

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 07 / 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9/6/ 2022 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 / 07 / 2022 وحتى يـــوم الخميـــس الموافــق 08 / 09 / 2022، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية  في نفس يوم سحب الملف.

لينك تسجيل بياناتك في الكليات العسكرية 2022

الطلبة المتخصصين

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq.mod.gov.eg اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 07/ 09 / 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 09/20/ 2022، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد.

 

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/ 09 / 2022 وحتى يــــــوم الخميـــس الموافـــــق  22 /09 /2022 ، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

 

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه اضغط هنــا

 

 

مصر العسكري طلاب اكاديمية الثانوية القوات المسلحة الكليات تسجيل بياناتك في الكليات العسكرية الكليات العسكرية 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

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الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

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