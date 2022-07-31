الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

الثانوية العامة 2022.. رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يزداد البحث هذه الأيام عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 مع استمرار تقديم الطلاب لمدارس الثانوية، واحتل البحث عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 مؤشرات بحث جوجل.

وكانت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة قد خصصت رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 وهي المرحلة التي تسبق تقديم الملف الورقي للطالب في المدرسة بعد المرحلة الالكترونية التي يتم فيها اختيار المدرسة التي سيدرس بها.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023

يمكن لأولياء الأمور التقديم للصف الأول الثانوي بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية: 

  • اضغط على رابط وزارة التربية والتعليم.
  • الضغط على زر التسجيل.
  • تسجل الدخول تشمل كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
  • اكتب البريد الإلكتروني الخاص بالطالب في خانة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني وإدخال كلمة المرور والضغط على زر «تسجيل الدخول».
  • صفحة الملف الشخصية وتشمل اسم الطالب والمديرية والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة والدرجة وميعاد التقديم للمديرية.
  • صفحة معلومات التنسيق وتشمل معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر «المزيد» لإظهار المعلومات كاملة وزر التالي للدخول على صفحة خريطة التنسيق.
  • صفحة خريطة التنسيق وتشمل جزء التعليم العام الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني وزر «املأ الرغبات».
  • صفحة تقديم الرغبات وتحتوي على نوع التعليم واسم المديرية والإدارة واسم المدرسة والحد الأدنى للدرجات لكل نوع تعليم.
  • صفحة مراجعة الرغبات وتشمل الرغبات التي اختارها الطالب وزر الحفظ والطباعة والسابق.
  • صفحة مساعدة وتظهر أعلى الشاشة ويمكن الضغط على زر مساعدة في أي صفحة يزورها الطالب طوال رحتله في الموقع وتحتوي على قائمة إرشادات للطالب.

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وكانت المدراس قد فتحت باب التقديم للصف الأول الثانوي عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلان تنسيق المدارس الثانوية سواء العامة أو الفنية، وبعدها حددت مديريات التربية والتعليم موعد فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي حسب ظروف كل محافظة فاضطرت بعض المحافظات للانتظار حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وقام البعض الآخر بالبدء الفوري عقب ظهر نتيجة التنسيق.

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