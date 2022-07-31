الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

«لمس سلك عريان».. مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى سوهاج

جثة طفل
جثة طفل
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تعرض طفل يبلغ من العمر 13 عامًا لصعق التيار الكهربائي، عقب ملامسة يده لأحد الأسلاك العارية بالمنزل فلقى مصرعه بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج. 

 وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة شاب عقب تعرضه لصعق التيار الكهربائي بدائرة المركز، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

 وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقاها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول الطفل "ح. م" ، 13 سنة ويقيم دائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزي "جثة هامدة" بادعاء تعرضه لصعق كهربائي.

 وباستجواب والدته بأنه أثناء تواجد نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجات بباطن اليد اليمني، وأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة.

طفل الأسلاك العارية محافظة سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير امن سوهاج

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