السبت 30 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأختام والمستندات الحكومية

مستندات
مستندات
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تجري الجهات المختصة تحقيقاتها مع تشكيل عصابي تخصص في تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها، نظير مبالغ مالية.

 

وأوضحت تحريات البحث الجنائي أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية، المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، واعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

 

وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي ضمت (6 بيانات ضريبية- 7 شهادات تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 استعلامات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية ومشهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي- هاتف محمول).

 

وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بقيامه بترويج المستندات الحكومية المزورة المضبوطة لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى وأضاف أن القائم على إصطناع وتقليد تلك المستندات (صاحب محل ألعاب إلكترونية- مقيم بذات الدائرة)، حيث تم ضبطه وبتفتيش المحل الخاص به تم ضبط (3 بيانات ضريبية- 3 تقارير طبية- شهادة تنازل- 10 خطابات خالية البيانات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته متصل بماكينة تصوير متعددة الإستخدامات- 2 هارد ديسك- هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

 

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه من مضبوطات  أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضاف أحدهما بتزوير المحررات الرسمية المذكورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وقيام أحدهما بترويجها بالإتفاق فيما بينهما نظير حصولهما على مقابل مادى يقوما باقتسامه فيما بينهما.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين المذكورين، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم (شهادات تخرج مزورة خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - شهادة قياس مهارة مزورة  خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية - نماذج طلبات إستخراج جواز سفر بحرى خالية البيانات "معدة للتزوير" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى).

 

وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهم بقيامه بتزوير المستندات المضبوطة من خلال استخدام ماسح ضوئى (إسكانر) وبرنامج التعديل والحذف والإضافة وإعادة طباعتها من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت.

مقابل مادي البحث الجنائي المؤسسات الحكومية المصالح الحكومية تزوير المستندات تزييف الأوراق الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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