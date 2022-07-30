السبت 30 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

الرئيس السيسى يتابع عددًا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ads

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء أ.ح وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والسيد بشير فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".

وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصةً ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح ٤٠ ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية ١٢ ألف طن من الأجبان سنويًا.

وقد وجه الرئيس بالتدقيق فى توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليًا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.

كما وجه الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وقد وجه السيد الرئيس فى هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرءوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رئاسة الجمهورية مشروعات جهاز الخدمة الوطنية الخدمة الوطنية جهاز الخدمة الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

تحذيرات للطلاب قبل أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30- 7 -2022

جمارك رفح تحبط تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي

آمال ماهر تحقق نجاحًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة من حفل العلمين

دبلوماسيون وسياسيون لـ«الدستور»: لجوء مصر لمجلس الأمن قانوني ويدعم موقفها بسد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

السياحة والإنتاج.. والبناء الداخلى

علي سعدة

الدبة تقتل صاحبها

أحمد الصغير

«الجماعة الإسلامية» واستمرار الرقص مع الشيطان!

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأميركي - الصيني في 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

ماجد حبته

بايدن وشى.. مكالمة خامسة!

سارة شريف

ليست معركة مهاجرين

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله