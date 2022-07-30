السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالأميرية دون إصابات

حريق شقة
حريق شقة
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نشب حريق هائل، داخل إحدى الشقق السكنية بشارع ترعة الجندي في منطقة الأميرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى إصابات بشرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس غرفة عليمات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بشارع ترعة الجندي في منطقة الأميرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، مدفوعة بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف؛ للتعامل مع أى إصابات، وتم فرض كردون أمني بمحيط  الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة للشقة. 

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الهائل، وتمكنت من إخماده دون وقوع خسائر بشرية، وتبين أن ماسا كهربائيا تسبب في الحريق نجم عن تلف في الأسلاك؛ ما تسبب في تلف جميع محتويات الشقة.

حريق ترعة الجندي منطقة الأميرية الحماية المدنية

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وائل لطفي

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