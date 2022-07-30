السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالأميرية دون إصابات

نشب حريق هائل، داخل إحدى الشقق السكنية بشارع ترعة الجندي في منطقة الأميرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى إصابات بشرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس غرفة عليمات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بشارع ترعة الجندي في منطقة الأميرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، مدفوعة بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف؛ للتعامل مع أى إصابات، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة للشقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الهائل، وتمكنت من إخماده دون وقوع خسائر بشرية، وتبين أن ماسا كهربائيا تسبب في الحريق نجم عن تلف في الأسلاك؛ ما تسبب في تلف جميع محتويات الشقة.