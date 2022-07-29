بالخطوات.. كيف تسجل للالتحاق بكلية الشرطة إلكترونيًا

تظل كلية الشرطة حلم أغلب الطلاب الذين ينتهون من المرحلة الدراسية الثانوية، الذين يطمحون في أن يصبحوا ضباط شرطة، وهذا ما جعل خطوات الالتحاق الإلكتروني.

من المقرر أن تبدأ أكاديمية الشرطة خلال 48 ساعة في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها، عن طريق الإنترنت، وذلك لتخفيف المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم.

وترصد «الدستور» كيفية التقديم لكلية الشرطة إلكترونيًا:

كيفية التسجيل للالتحاق بكلية الشرطة إلكترونيًا

1 ـ يجب أولًا الدخول على محرك الإنترنت "جوجل" وكتابة "موقع وزارة الداخلية"

2 ـ بعد الدخول عليه يجب اختبار أيقونة أكاديمية الشرطة من موقع وزارة الداخلية

3 ـ بعد ذلك اختار كلمة "تسجيل"

4 ـ يجب فورًا أن تسجل البيانات والتي تشمل "الاسم رباعي والرقم القومي ورقم الجلوس"

5 ـ عليك انتظار تحديد الموعد للاختبار الأول

كان اللواء هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قد أعلن موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، مؤكدًا أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدءًا من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.

ويعد من أبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد وجّه بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكل الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه ضمن ملف الالتحاق، ويتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرًا على الطلبة وأولياء الأمور في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلي"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافي الفوري"، وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.