الجمعة 29 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

البرازيل والمكسيك والارجنتين ترفض بيان دول أمريكا حول الحرب فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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أعربت البرازيل والأرجنتين والمكسيك عن تحفظها على الإعلان الصادر عن مؤتمر وزراء دفاع دول أمريكا حول الحرب في أوكرانيا.

 

وتضمن الإعلان الختامي الصادر عن الدورة الـ15 لمؤتمر وزراء دفاع أمريكا في برازيليا، يوم الخميس، إشارة إلى العملية الروسية في أوكرانيا التي تم وصفها بـ"الغزو ولا يمكن اعتبارها وسيلة شرعية لتسوية الخلافات".

 

وأعربت الدول المشاركة عن أملها في إيجاد "حل سلمي بأسرع ما يمكن"، لكن الدول المذكورة أعربت عن تحفظها.

 

واعتبرت الأرجنتين والبرازيل أن الأمم المتحدة هي "المنصة التي لها التفويض المناسب لمعالجة النزاع في أوكرانيا".

 

بدورها، قالت المكسيك إنه ليس بوسعها الموافقة على ما جاء في الفقرة آنفة الذكر من الإعلان، إذ أن ذلك "لا يتماشي مع أهداف مؤتمر وزراء دفاع أمريكا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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