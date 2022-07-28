سقط فى المَنور.. التحريات تكشف تفاصيل مصرع محصل غاز بالطالبية

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة في وفاة محصل غاز سقط من الطابق السادس من أحد العقارات بدائرة القسم، وأن المتوفي اختل توازنه وسقط فلقي مصرعه وأنه لا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي العقيد محمد الجوهري، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب مهند صفوت، معاون مباحث القسم، وبالفحـص تبين العثور على جثة محصل بشركة الغاز، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء خروج المتوفي من شقة بالطابق السادس عقب قراءة العداد اختل توازنه وسقط في المنور ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث الفرقة، أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.