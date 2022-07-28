الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة شخصين فى تصادم دراجة نارية وسيارة بالإسماعيلية

دراجة نارية
دراجة نارية
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أصيب شاب وسيدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم دراجة نارية بدون لوحات معدنية مع سيارة مجهولة بطريق عزالدين دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بدون لوحات معدنية مع سيارة مجهولة على طريق عزالدين دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من وليد فرج عادل 19 عامًا مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وشيماء جمال السيد 52 عامًا مقيمة المستقبل دائرة مركز أبوصوير مصابة بكسر مضاعف بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم. 

على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

صادم دراجة نارية ركز ابوصوير بالإسماعيلية المجمع الطبي بالإسماعيلية شرطة النجدة

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وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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