الخميس 28 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

أنقرة والرياض تبحثان العلاقات بينهما واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية
ads

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين أنقرة والرياض واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

 

وجاء في بيان للخارجية التركية بهذا الصدد، يوم الأربعاء، أن الوزيرين "بحثا العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

 

وتناول الجانبان خلال الاتصال اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول.

 

يذكر أن روسيا وتركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا اتفقت في 22 يوليو الجاري على آلية لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

 

وتم بموجب الاتفاق تأسيس مركز تنسيقي في إسطنبول، سيتولى الإشراف على العملية والتأكد من عمل الآلية المتفق عليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

الأكثر قراءة

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022.. وموعد ظهور النتيجة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

د.كريمة الحفناوى

التغيرات المناخية.. وقطاع الزراعة

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

كريم فرغلى

السينما التاريخية .. عودة الفيلم الضال

خالد عكاشة

تهديد خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا ويتصاعد

مدحت بشاى

في ذكري رحيل المبدع فاروق الفيشاوي

ماجد حبته

التعاون المصرى الهندى

صور

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

سر نشر الجيش الإسرائيلى «إحداثيات خريطة»: رسالة خفية ووثائق من غزة (شاهد)

وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

المياه واتفاقية السلام.. ماذا حدث في اجتماع رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن؟