سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أهم ما يشغل المصريين في هذه الأيام خاصة مع تأثيره الكبير على أسعار السلع والخدمات، وتذبذب قيمة العملة الخضراء يؤثر حتمًا على أسعار السلع الأخرى ويخشى المصريين قفزة جديدة في قيمة الدولار لا سيما مع تنبؤات برفع قيمة الفائدة مرة أخرى مع اجتماع الفيدرالي لمواجهة التضخم الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022

وسعر الدولار استقر اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022، مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ووصل متوسط السعر إلى 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع في نهاية التعاملات اليومية، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويتصدر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر يقدم موقع “ الدستور ” بيانًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملات بالبنوك.

وفي السطور الأتية سعر الدولار في بعض البنوك :

سعر الدولار اليوم في بنك مصر الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

وصل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

أما في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB» الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

وبينت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الدولار مقابل الجنيه، 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

أما في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

وأوضحت شاشات التدوال وصول سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري «QNB» الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

وأظهرت شاشات التداول وصول سعر الدولار في البنك الأهلي القطري إلى 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الدولار سعر 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بسحب شاشات التداول بالفروع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني « NBK» الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

أما في بنك التعمير والإسكان، فوصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

وبينت شاشات التداول في بنك البركة وصول سعر الدولار ، إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر الأربعاء الموافق 27 يوليو لعام 2022

وصل سعر الدولار اليوم ببنك بلوم مصر إلى، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع، بسحب شاشات التدوال اللحظية بالفروع.