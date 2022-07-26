الروبل الروسى يتراجع لأدنى مستوى فى أكثر من أسبوعين أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مقابل الدولار واليورو في تعاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ظلت فيه السوق متحسبة لأي أنباء عن تدخلات محتملة بشأن العملة أو تعديلات في القوانين المالية الروسية.

وبحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، تراجع الروبل 1.9%؛ ليسجل 59.21 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 يوليو.

وخسر 1.6% ليسجل 60.14 مقابل اليورو متجاوزا هذا الحد لأول مرة منذ 11 يوليو.

وجرت تعاملات متقلبة على الروبل في الجلسات القليلة الماضية.

وخفض البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة مئوية إلى 8%، ما فاق التوقعات.

وقال، إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات مع تباطؤ التضخم واستمرار الانكماش الاقتصادي لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الروسية، فقد انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو (آر.تي.إس) المقوم بالدولار 0.1% إلى 1154.9 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر مويكس المقوم بالروبل 2.1 بالمئة إلى 2172.6 نقطة.