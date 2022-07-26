مصرع 3 وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط

لقي 3 مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي بمركز البداري في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور شرطة البداري بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل وأخرى ملاكي ووقوع وفيات ومصابين.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة تصادم السيارة رقم «1397 ه ل ط» نصف نقل محملة بالقصب، والسيارة رقم «3592 ي ن د» ملاكي بحري وحدة الإسعاف على الطريق الزراعي الشرقي بقرية العقال القبلي.

وأسفر الحادث عن مصرع «علام. ع. ع» 58 عاماً، و«رشاد. ع. م» 65 عاماً، و«جمال. ا. ع» 62 عاماً، مقيمين قرية النواورة وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة «عادل. ي. ي» 16 عاماً وتم نقله الى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.