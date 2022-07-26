الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط

حادث
حادث
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لقي 3 مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي بمركز البداري في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور شرطة البداري بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل وأخرى ملاكي ووقوع وفيات ومصابين.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة تصادم السيارة رقم «1397 ه ل ط» نصف نقل محملة بالقصب، والسيارة رقم «3592 ي ن د» ملاكي بحري وحدة الإسعاف على الطريق الزراعي الشرقي بقرية العقال القبلي. 

وأسفر الحادث عن مصرع «علام. ع. ع» 58 عاماً، و«رشاد. ع. م» 65 عاماً، و«جمال. ا. ع» 62 عاماً، مقيمين قرية النواورة وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي. 

وأسفر الحادث عن إصابة «عادل. ي. ي» 16 عاماً وتم نقله الى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

الطريق الزراعي مستشفي أسيوط الجامعي حادث تصادم أمن أسيوط مركز البداري مديرية امن أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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