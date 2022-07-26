الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سلموا نفسهم بعد فاة زميلهم.. حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالإسكندرية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس 6 أشهر؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 10968 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهمين بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل أنه حال مباشرة أعمال القسم حضر المتهمين كل من " م.س.ع"و" إ.إ.ع" و" أ.إ.ع" من تلقاء أنفسهم وأقروا بإجراء أعمال حفر داخل منزل المتهم الأول بقصد الحصول على الآثار وسقوط قطعة من الحجارة على آخر كان برفقتهم أودت بحياته.

وتبين من إجراء المعاينة وجود أعمال حفر بعمق 4 أمتار ووجود قطعة من الحجر داخل الحفرة والمعدات المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم اإلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية جنايات الإسكندرية الإسكندرية الاثار التنقيب

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