الثلاثاء 26 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

على مدار شهر.. هذا ما سيحصل لجسمك بعد التوقف عن السكر

التوقف عن تناول السكر
التوقف عن تناول السكر
ads

بدأت في الأعوام الأخيرة حملات التوعية والتحذير بشأن مخاطر تناول السكر بأشكاله، أو اتباع النظم الغذائية المعتمدة على السكريات، خاصة بعد الدراسات التي كشفت عن أضرار "السم الأبيض" الكبيرة على الإنسان.

ووفقًا لإحصاء أجري قبل أعوام، تضاعفت أعداد المصابين بداء السكري 3 مرات على الأقل منذ عام 2000، وهو ما أسفر عن زيادة كلفة علاج المرض عالميًا إلى أكثر من 850 مليار دولار سنويًا.

ويعاني غالبية المصابين من النوع الثاني من مرض السكري، المرتبط بالسمنة وقلة ممارسة الأنشطة البدنية، ويزيد انتشار المرض بسرعة في الدول الأكثر فقرًا، حيث يتناول الناس وجبات سريعة ويتبنون أنماط معيشية متمدنة.

هذا ما سيحصل لجسمك بعد التوقف عن السكر

لكن هل فكرت فيما يحدث لجسدك إذا اتخذت قرارا بالتوقف تمامًا عن الحلويات والمشروبات المحتوية على السكر؟

نشر موقع "بيردي" المتخصص في شؤون الصحة ما سيواجهه الشخص إذا ما توقف عن تناول السكر لشهر كامل، حسب التسلسل الزمني منذ الدقائق الأولى لتنفيذ قراره.

بعد 20 دقيقة من التوقف عن تناول السكر

يؤكد الموقع أن تناول السكر كالإدمان، يقودك للاستمرار في طلب المزيد منه من دون توقف، لذلك بعد وجبتك الأولى الخالية من السكر، ستشعر بإشباع عال ولن تشتهي التحلية التي تأتي بعد الوجبة.

ستستمر بالشعور بالشبع بعد ساعة من الوجبة الأولى، وغالبًا سوف تشعر بالحيوية والنشاط، ومن المستبعد أن تشعر بالرغبة للحصول على حلوى.

بعد يوم من التوقف عن السكر

تقول الخبيرة الغذائية لورين أوكونور، إنه بعد قضاء يوم كامل من دون تناول السكر، سيبدأ الشخص بالرغبة بتناول الطعام الغني بعناصر مفيدة، مثل الألياف والدهون التي كان يستبدلها السكر في الجسم.

بعد 3 أيام من التوقف عن السكر

تشير أوكونور إلى أن اليوم الثالث هو أول الأيام الصعبة، فترك السكر قد يبدأ بالتأثير على مزاج الشخص وقد يؤدي للاكتئاب في بعض الأحيان.

بعد أسبوع من التوقف عن الطعام المسكر، ستبدأ بالشعور بمزاج جيد وستتحسن صحتك كثيرًا، وستكون قادرًا عن بذل جهد أكبر من ذي قبل.

بعد شهر من التوقف عن السكر

تختفي رغبتك بتناول الحلويات والسكريات تمامًا بعد شهر من الامتناع عن السكر، وقد تواجه رغبة غير متوقعة بتناول الخضراوات والمأكولات الغنية بالبروتين، وفقًا لأوكونور.

السكر السم الأبيض داء السكري الصحة تناول السكريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

روسيا تخاطب العرب من القاهرة

الأكثر قراءة

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون يوليو 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

على مدار شهر.. هذا ما سيحصل لجسمك بعد التوقف عن السكر

روسيا تحذر أوكرانيا من هجوم كميائى فى سلافيانسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

.. وأضاءت أنوار المسرح

محمود خليل

«أنصارية» تسأل عن مصائر البشر فى العالم الآخر

منى رجب

حتى لا يندثر أولاد الأصول

محمد رفعت

مرشدون وقتله.. الهضيبي الابن

ماجد حبته

سياحة فضائية!

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطينى ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة

«اشتية» يطالب بالضغط على الاحتلال لوقف استباحة المدن والقرى الفلسطينية

إصابة عاملين فلسطينيين بالرصاص الحى.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى